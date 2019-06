Terni in fiore: una magia di colori e profumi

TERNI – Un’esplosione di colori e di profumi all’anfiteatro Fausto per la prima edizione di Terni in fiore. Nel fine settimana si è svolto l’evento florovivaistico che ha richiamato numerosi visitatori. Diversi gli stand con fiori, piante (da giardino e da interno) ma anche prodotti naturali quali miele, zafferano, creme per il corpo.