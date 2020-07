Terni, in coma dopo un festino a base di cocaina, droga dello stupro e sesso: quattro arresti

TERNI – Un festino a base di sesso e droga in pieno lockdown ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Uno dei partecipanti, tossicodipendente, si sente male e viene ”scaricato” in strada. E’ qui che viene trovato da un netturbino che dà l’allarme e fa scattare i soccorsi consentendo all’uomo di salvarsi.

Per questo quattro persone sono state arrestate dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Terni con l’accusa per loro va dal traffico di droga, abbandono di incapace e riciclaggio.

A finire in manette due uomini italiani di 61 e 47 anni, una donna italiana di 46 e un uomo marocchino di 26. Denunciati a piede libero anche un italiano di 55 anni e un albanese di 28.

gli arrestati

Inoltre per la prima volta è stata sequestrata a Terni la cosiddetta droga dello strupro, il GHB, ovvero l’acido gamma-idrossibutirrico, insidioso perché incolore e inodore.

I fatti risalgono al 26 aprile scorso in via del Mercato Vecchio. Uno dei partecipanti al festino, tossicodipendente italiano di trent’anni, dopo aver consumato della droga ha iniziato a perdere sangue dal naso e dalla bocca. Invece di chiamare i soccorsi, il proprietario dell’abitazione ha chiamato altri pusher di sua conoscenza per risolvere il problema: il ragazzo, esanime, è stato gettato letteralmente in strada. Trovato, come detto da un nettubino, e soccorso, per diversi giorni è stato in coma.

Le immagini della videosorveglianza hanno consentito ai carabinieri di identificare i quattro “barellieri” e di dare l’avvio all’attività investigativa nel corso della quale è emerso un mondo fatto di festini a base di droga, venendo riscontrati numerosi episodi di spaccio di cocaina e GHB.

L’attività investigativa è stata diretta e coordinata dalla procura della Repubblica di Terni, dal procuratore Alberto Liguori e dal sostituto procuratore Marco Stramaglia.

Il padrone di casa, facoltoso ternano, per la droga spendeva fino a mille euro al giorno. E’ stato arrestato in fragranza subito dopo aver effettuato in bonifico in Spagna a parenti dello spacciatore marocchino.

Nel corso dell’operazione sono state riscontrate numerose cessioni di cocaina (365 gr.) e GHB (500 ml). I proventi dell’attività delittuosa sono stimati in circa 40000 euro.

Il procuratore capo Liguori, a margine della conferenza stampa in cui sono stati spiegati i dettagli dell’operazione, ha sottolineato la pericolosità della “droga dello stupro”. “Se questo acido, GHB, fosse stato propinato a un giovane o una giovane – ha detto Liguori – questo avrebbe rischiato la vita al 100 per cento”.