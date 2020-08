Less than a minute

Terni, in città senza motivo e con una sfilza di precedenti alle spalle: allontanati in tre

TERNI – Un’auto con targa rumena e con a bordo tre persone è stata notata ieri dalla polizia in via del Lanificio, in una zona residenziale; gli agenti della squadra volante, l’hanno fermata ed hanno controllato le due donne ed un uomo a bordo.

Dai controlli in banca dati, è emerso che tutti e tre, con un’età da 50 a 60 anni e provenienti da un campo nomadi di Roma, avevano una lunga lista di precedenti penali per reati contro il patrimonio e nessun motivo valido per trovarsi a Terni.

Sono stati muniti di foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno a Terni per tre anni.