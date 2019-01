Terni, in casa un etto e mezzo di eroina e 2000 euro: pusher in manette

TERNI – Era stato notato dagli agenti di polizia nei pressi del mercatino in via Cairoli, un luogo monitorato costantemente dalla sezione antidroga della squadra mobile, in quanto frequentato da individui che gravitano nel mondo dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti.

Una faccia nuova che non è passata inosservata e ieri quando lo hanno visto passarsi qualcosa di mano con un giovane ternano, noto tossicodipendente, lo hanno fermato e controllato: al giovane hanno trovato 3 dosi tra cocaina e eroina, per le quali è stato segnalato in Prefettura, e allo spacciatore 18 involucri sempre delle stesse sostanze, oltre a 240 euro in contanti.

Cittadino tunisino, di 37 anni, irregolare, arrivato in Italia in treno dalla Francia poco dopo Natale, a Terni aveva subaffittato una stanza in un appartamento di giovani commercianti indiani a pochi metri dalla zona ed è lì che gli agenti hanno trovato, dentro un calzino, 1 etto di eroina, confezionata in 300 dosi, oltre a vari frammenti di hashish; sotto un mobile, attaccato con scotch da pacchi e ben avvolto nel cellophane, un involucro contenente 2.000 euro.

La droga, per circa 1 etto e mezzo è stata sequestrata, l’uomo è stato arrestato.