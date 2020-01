Terni, in casa hashish e marijuana: operaio finisce agli arresti domiciliari

TERNI – Un operaio di 26 anni è stato arrestato detenzione ai fini di spaccio di droga. Il giovane era alla guida di una utilitaria quando è stato fermato dai carabinieri durante un normale posto di controllo. Si è mostrato subito nervoso e timoroso.

Dal controllo in banca dati sono emersi a suo carico precedenti di polizia specifici- Per questo i militari hanno perquisito lui e l’auto. All’interno della tasca del giubbino i carabinieri hanno trovato 2 pezzi di hashish dal peso complessivo di 10,1 grammi. Nella sua abitazione sono stati rinvenuti altri 9 panetti di hashish del peso totale di 854 grammi nascosti sotto le coperte, in camera da letto, 4 piantine di marijuana dell’altezza di circa 10 cm, in fase di accrescimento, riscaldate da una lampada alogena con termostato e impianto di areazione, 1,8 grammi di marijuana, 1 bilancino elettronico, 2 trita foglie, e la somma complessiva di 2190 euro in banconote di varie pezzatura.

Al termine delle operazioni di rito è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del rito per direttissima.