Terni, in casa con un chilo di eroina: coppia di pakistani in manette

TERNI – La polizia intercetta un chilo di eroina e arresta due giovani pakistani.

Martedì i poliziotti della sezione antidroga della squadra mobile hanno notato una giovane coppia di stranieri nella zona di Borgo Bovio che ha immediatamente cambiato atteggiamento alla loro vista.

E’ scattato il controllo e il nervosismo dei due è andato aumentando, tanto da fornire agli agenti spiegazioni contraddittorie in merito alla loro presenza in città: “Non siamo di qui, siamo di un altro comune”, “Abitiamo da un amico a Borgo Bovio, non abbiamo le chiavi di casa”. Dai primi accertamenti è risultato che lui, 25 anni era titolare di un permesso di lunga durata, mentre lei era entrata in Italia a luglio con un visto per famiglia.

Durante il controllo però, gli agenti trovano nella borsa della donna un mazzo di chiavi e poco dopo è stata individuata, nei pressi, l’abitazione dei due. In sala gli agenti hanno trovato un bilancino di precisione e tre grossi recipienti, simili a dei frullatori, con all’interno residui di polvere biancastra, oggetti usati – verosimilmente – per la trasformazione, dalla forma solida in polvere, di grossi quantitativi di sostanza stupefacente.

Dietro il frigorifero, nascosti in una busta plastica, grossi frammenti di eroina per circa 1 chilo; in due borselli in camera da letto, 1.400 euro in banconote di vario taglio.

I due, che risultano disoccupati, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio e nella direttissima di mercoledì mattina, il giudice del Tribunale di Terni, Biancamaria Bertan, ha convalidato l’arresto e ha disposto per entrambi la reclusione in carcere fino alla data del processo, fissata per il 23 settembre prossimo.

Dalle prime indagini è emerso che i “frullatori”, sono il risultato di un assemblaggio fatto da persone esperte proprio nella trasformazione degli stupefacenti ed inoltre i materiali usati non sono presenti sul mercato nazionale.