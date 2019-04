Terni, in arrivo 46mila euro per il progetto “scuole sicure”

TERNI – Sono in arrivo per il Comune di Terni circa 46mila euro di fondi ministeriali nell’ambito del progetto “Scuole Sicure 2019-2020”. Lo rende noto l’assessorato alla scuola. I fondi potranno essere utilizzati per l’istallazione di sistemi di videosorveglianza, assunzione a tempo determinato di agenti di polizia locale, pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale, acquisto di mezzi ed attrezzature e promozione di campagne informative volte alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Il Comune di Terni è già impegnato nel progetto “I4school” realizzato in collaborazione con Questura e Prefettura sugli stessi temi. Il nuovo finanziamento consente di accelerare i tempi e dotare gli istituti del ternano di un sistema di videosorveglianza esterno utile contro furti, atti vandalici e spaccio di sostanze stupefacenti.