Terni, il vescovo Piemontese visita la Questura e la Prefettura

TERNI – Questa mattina il vescovo di Terni, monsignor Giuseppe Piemontese, nell’ambito della visita pastorale alla parrocchia di Sant’Antonio, si è recato in Questura e in Prefettura.

Quella in questura è stata una visita di cortesia, come è stata definita dal vescovo, anche per dire grazie alla Polizia di Stato per quello che fa, in uno spirito di collaborazione per operare per un fine comune; un lavoro per molti tratti simile, come ha detto il questore Messineo, un’unità di intenti, in aiuto dei più deboli e delle persone in difficoltà. A ricordo della visita, il Questore ha consegnato una targa al Vescovo, che ha contraccambiato con un quadro raffigurante il “Cantico delle Creature” di San Francesco.

In Prefettura l’incontro si è svolto in un clima di grande cordialità ed è stata l’occasione per riflettere sul ruolo delle Istituzioni in questo particolare momento di difficoltà, sullo spirito di umanità che deve sempre animare l’azione degli operatori pubblici e sui valori cristiani che sono posti alla base della nostra convivenza civile.

L’incontro si è concluso con la benedizione del vescovo e con lo scambio di auguri per le prossime festività natalizie.