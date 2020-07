Terni, il Thyrus è stato collocato nella corte di Palazzo Spada

TERNI – Stamattina è stato portato a termine il trasferimento della statua raffigurante il Thyrus dai giardini di via Campofregoso alla corte interna di Palazzo Spada, sua collocazione definitiva.

La statua che rappresenta il simbolo della città e che aveva subìto un atto vandalico nel 2019, dovrà ora essere restaurata sulla base delle indicazioni della Sovrintendenza. I lavori di restauro saranno eseguiti in loco nell’attuale collocazione.

“Da oggi, finalmente, la statua del Thyrus di Terni, si trova nella sede che abbiamo scelto e che ci sembra la più naturale, sia per la sua conservazione che per il suo valore simbolico – dice il vicesindaco e assessore alla cultura Andrea Giuli – Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto, frutto di un lungo lavoro per arrivare a definire la collocazione del Thyrus e per questo ringrazio la Sovrintendenza, oltre che i nostri tecnici e la Fondazione Carit che sostiene l’intervento. Sono certo che ora i lavori di restauro potranno procedere velocemente così da rendere la scultura un elemento di richiamo anche per i visitatori della città e per i ternani stessi. Anche questo intervento rientra nella valorizzazione del nostro patrimonio culturale e dell’identità cittadina”.

“Vedere il Thyrus nella corte di Palazzo Spada è un sogno che si avvera, il coronamento di una sfifa lanciata due anni da Terni Civica che ha trovato via via il consenso della città di Terni e il supporto fondamentale dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Latini”, dichiara in una nota il capogruppo di Terni Civica, Michele Rossi.



“E’ un’idea che è partita ad inizio consiliatura con un mio atto d’indirizzo che decise tutti gli aspetti di questa che è una grande opera di valorizzazione di un bene della Terni comunale. Il Thyrus a Palazzo Spada, nel cuore di Terni, è il simbolo di un nuovo percorso di rinasciata della città che vuole riappropriarsi della propria identità, dei propri simboli, di un nuovo decoro cittadino, di una ritrovata attenzione per tutti gli aspetti di Terni, città che è fatta di luoghi, monumenti, vivibilità e attenzione verso se stessa e i suoi cittadini.

Per il Thyrus una nuova stagione da protagonista assoluto, archiviando definitivamente i tanti anni di abbandono e gli episodi anche recenti di vandalismi e disprezzo del patrimonio cittadino. È la fruizione che determina la tutela – conclude Michele Rossi – e da oggi tutti potranno apprezzare l’opera, conoscerla e capirne il valore, nonchè contribuire con la propria presenza, la propria attenzione, alla conservazione della medesima. Terni Civica ovviamente non si dimentica dei giardini di viale Campofregoso dove metterò lo stesso impegno messo in campo per la valorizzazione del Thyrus per progettare un’opera di riqualificazione di uno degli spazi verde più belli e significativi di Terni».