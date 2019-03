Terni, il sindaco revoca le deleghe all’assessore al bilancio Fabrizio Dominici

TERNI – Il sindaco Leonardo Latini ha revocato le deleghe all’assessore al bilancio e alle partecipate Fabrizio Dominici.

“Ringrazio l’assessore per l’opera prestata sino ad oggi e per i risultati raggiunti – afferma il Sindaco – a partire dalla redazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato da poco approvato dal Ministero dell’Interno”.

“Tuttavia – continua il Sindaco – è necessario in questo frangente delimitare in modo chiaro gli ambiti tecnici e politici in seno alla Giunta in modo da assicurare una sempre più proficua ed efficace azione amministrativa. Inoltre è opportuno porre fine ad ogni possibile fraintendimento o strumentalizzazione in ordine a scelte adottate e a quelle in programma pienamente condivise dalla intera maggioranza, così come emerso nell’ultimo vertice dei partiti e dei movimenti che sostengono questa Amministrazione”.

“Tratterrò personalmente le deleghe – conclude – sino alla nomina del nuovo assessore”.

Le reazioni politiche: i capogruppo della maggioranza

Cristiano Ceccotti (Lega), Lucia Dominici (Fi), Orlando Masselli (Fdi), Michele Rossi (Terni Civica), Federico Brizi (gruppo misto) prendono atto della scelta del sindaco e ribadiscono la “fiducia e supporto al sindaco che nella sua azione ha sempre mostrato di avere quale priorità il rispetto del programma elettorale scelto dalla città. La decisione odierna – scrivono – va nel solco di quanto indicato dalla maggioranza politica che ha dato mandato al sindaco di continuare il percorso indicato dagli elettori”.

“La vicenda della revoca delle deleghe dell’assessore Dominici rappresenta un aspetto inevitabile di un momento di asstestamento di equilibri politiche in seno alla maggioranza di centrodestra – dichiarano i consiglieri del gruppo misto Valeria D’Acunzo e Federico Brizi – auspico per il bene della città che tutti coloro che sono stati eletti nel centrodestra abbiano un sussulto di responsabilità. Rinnoviamo pertanto la fiducia all’operato del sindaco Latini nella duplice aspirazione che in futuro l’azione amministrativa possa essere sempre più qualificata in un contesto di creazione di una classe dirigente di centrodestra che sappia interpretare le esigenze presenti e le aspettative future di Terni e del suo territorio”.

“La revoca delle deleghe all’assessore Dominici – sostiene il capogruppo di Ternica Civica Michele Rossi – è un fatto politico che si inquadra in un assestamento dettato dal fatto che ora in avanti si dovrà sempre più contare su una comune visione politica di tutte le forze che sono state congiuntamente premiate e scelte dagli elettori per la guida della città.

Al di là della libera scelta del primo cittadino che riguarda un suo delegato e che per questo va capita e rispettata, la maggioranza presto dovrà aprire una nuova fase che impegni sempre più la politica ad assumersi le proprie responsabilità e di conseguenza a fare le proprie scelte governative. Presto si supererà la fase emergenziale, il cui supporto tecnico è ed è stato fondamentale, per lasciare posto alle scelte politiche che la città si aspetta.

Si dovrà dunque necessariamente far posto da qui in avanti alle sensibilità politiche da cui deriveranno tutte quelle nuove scelte sempre meno contingentate dall’emergenza. Quella programmazione, quella visione che sarà determinante per il futuro della città. Temi importanti quali la sostenibilità ambientale, lo sviluppo strategico del territorio, il lavoro,l’innovazione fino alla capacità di attrarre investimenti privati sul territorio; in altre parole le scelte su cui dovrà fondarsi il futuro sviluppo economico e culturale di questa nostra comunità.

La lista civica di cui sono espressione proseguirà nel lavoro di coinvolgimento, di ascolto e di avvicinamento, di raccordo tra la città reale all’amministrazione. Inoltre invita il sindaco a proseguire nell’azione di attuazione del programma politico a cui si sente ancora con convinzione vincolata”.