Terni, il sindaco replica a Cecconi: “La giunta è in carica e gli atti sono legittimi”

TERNI – “L’Amministrazione Comunale ha avuto conferma dal segretario generale dell’Ente che gli atti adottati dalla giunta comunale sono legittimi, in quanto l’organo deliberante è nel pieno delle sue funzioni. L’assessore Vittorio Piacenti D’Ubaldi è infatti, a norma della legge Severino, sospeso, non decaduto, come ha avuto modo di comunicare la Prefettura”. Lo ha detto il sindaco Di Girolamo replicando così a chi sosteneva il contrario.

“Si tratta di una situazione che peraltro, purtroppo, non è nuova per il nostro Ente e questo aspetto è già stato chiarito in passato sia in sede amministrativa che in consiglio comunale – ha aggiunto il sindaco – Parlare quindi di pseudo giunta, di pseudo delibera è solo una affermazione arbitraria, peraltro di cattivo gusto istituzionale, in quanto non mostra alcun rispetto per gli organi dell’Ente che sono elemento essenziale dell’Ente, a prescindere delle persone che momentaneamente ricoprono la carica. D’altronde tutta la nota che parla di pseudo delibera è caratterizzata da affermazioni non veritiere e da allusioni, un tono e una sostanza che poco si addicono a una forza politica il cui rappresentante vorrebbe presto candidarsi alla guida della città”.

Parlando poi del tema delle consulenze (l’ultimo capitolo dell’inchiesta Spada che ha portato ai domiciliari l’assessore Piacenti d’Ubaldi riguarda proprio alcune consulenze) il sindaco ha detto di essersi “assunto l’impegno di azzerare il capitolo delle consulenze e durante il mio governo della città, il Comune di Terni non ha fatto ricorso a incarichi che possono avere quella configurazione giuridica. C’è un’unica eccezione, quella relativa all’incarico conferito per approfondire meglio i temi del ricorso sul piano di riequilibrio finanziario, una chiara situazione eccezionale, fondamentale per la vita dell’Ente. Chi asserisce il contrario è ancora una volta in malafede. In quanto alle partecipate, come sindaco mi sono sempre attenuto alla legge, rispettando l’autonomia gestionale degli amministratori preposti i quali valutano, di volta in volta, le necessità dell’Ente, tenendo conto anche della complessità delle materie nelle quali operano. Non è una mia scoperta che settori come i rifiuti, l’energia, la mobilità, solo per citarne alcuni, sono caratterizzati da normative complesse e da contenziosi articolati e frequenti. Imputare tutto questo al sindaco è l’ennesima a operazione di discredito che, forse, serve solo a sedimentare messaggi e immagini di illegalità che non corrispondo al vero”.