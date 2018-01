Terni, il sindaco Di Girolamo annuncia le dimissioni dopo il voto sul dissesto

TERNI – Il sindaco Di Girolamo ha annunciato le dimissioni. Lo ha fatto questo pomeriggio nel corso del direttivo comunale del Pd. Il primo cittadino farà il passo indietro dopo l’approvazione, da parte del consiglio comunale, dello stato di dissesto di Palazzo Spada. Di Girolamo quindi tiene fede alle dichiarazioni del luglio scorso quando in consiglio comunale disse che: “All’esito del ricorso mi dimetterò e poi valuteremo insieme il da farsi. Mi assumo l’onere di governo fino ad esito definitivo delle procedure di risanamento in corso”.

La decisione del sindaco arriva quindi a seguito della bocciatura della Corte dei Conti ricorso sul piano di rientro di Palazzo Spada, già bocciato dalla Corte dei conti regionale.

Quindi dopo il voto del consiglio comunale sul dissesto il sindaco si dimetterà. Se le dimissioni saranno irrevocabili (ha 20 giorni di tempo eventualmente per ritirarle) per Palazzo Spada si aprirà la strada al commissario prefettizio e l’indizione di nuove elezioni amministrative. Se invece, dovesse revocarle, dopo il confronto con le forze politiche e sociali vicine a lui, potrebbe dare vita a un robusto rimpasto di giunta che resterebbe in carica fino alla scadenza del mandato nel 2019 e sarebbe accompagnata nella sua attività dai tre commissari dell’organo straordinario di liquidazione. Difficile al momento ipotizzare quale sarà la strada che verrà imboccata anche se vengono date in ribasso le quotazioni dell’opzione del rimpasto di giunta.

In serata l’assemblea comunale del Pd ha approvato a maggioranza (4 astenuti) un documento. Ecco il testo:

“Mai il trascorso della nostra città e comunità ha conosciuto una fase così critica e difficile segnata dall’incrociarsi di fattori che possono determinarne un irreversibile declino.

Ciò è altrettanto vero per numerose amministrazioni (di qualunque colore politico) che hanno approntato un percorso di dissesto e conseguente riequilibrio economico finanziario attraverso procedure di affidamento commissariale specifico e coordinato con il preposto Ministero per la gestione debitoria uscendone positivamente.

Ma in ciò, in primo luogo, è necessario fare chiarezza, pur nella giusta distinzione fra funzioni del partito di maggioranza e Comune che risponde alle istanze della comunità e quindi dire con forza e pubblica nettezza che la doverosa ricognizione sulla massa debitoria soprattutto nei rapporti con le partecipate comunali, ma non solo, è stata operata dagli anni ’90 e riguarda le amministrazioni Todini, Ciaurro, Raffaelli e Di Girolamo e così come in tutta Italia questo processo ha riguardato decenni e decenni di azione amministrativa segnata, sempre più e per tutti, da ridotti trasferimenti dei governi nazionali.

In ciò il Pd di Terni riconosce pienamente il difficile lavoro operato dalle amministrazioni Di Girolamo e dai consiglieri che hanno sostenuto l’esecutivo, ovvero l’avere intrapreso un chiaro, duro, ma necessario percorso di risanamento del Comune ed è per questo che, pur nella dovuta e annunciata riflessione del sindaco, il Pd di Terni chiede al Sindaco stesso ed alla maggioranza di portare a compimento questo compito restituendo alla comunità ternana un ente che torni ad operare nei servizi, negli investimenti, nella qualità sociale ed accompagnando la ripresa.

Ed il Pd di Terni secondo le indicazioni unanimemente votate dalla direzione del 16/01/2018 sarà protagonista attivo per una fase politica nuova e connotata da una apertura verso un patto per Terni in un confronto serio e franco con Governo e Regione con una rinnovata e partecipata agenda per le priorità della nostra amata città”.