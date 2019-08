Terni, il sindaco alla maggioranza: “Lavoriamo per governare altri 4 anni”

TERNI – Si è conclusa intorno alle 17 la riunione del sindaco Latini, della giunta con i consiglieri e i gruppi di maggioranza.

“Pur in presenza di una situazione nazionale e regionale in rapida evoluzione – ha detto il sindaco – lavoriamo con una prospettiva di mandato di altri quattro anni, durante i quali potremo sviluppare, portare a termine e consolidare la programmazione che abbiamo impostato in condivisione con la maggioranza attraverso i documenti votati in consiglio comunale. Lo faremo con un confronto sempre più aperto e positivo tra l’esecutivo e la maggioranza consiliare”. Da parte dei gruppi consiliari e dei consiglieri ci sono state richieste di chiarimenti e interventi di critica costruttiva. Il sindaco ha fornito tutte le spiegazioni di merito e di metodo anche sulle ultime scelte compiute nell’assetto della Giunta, assumendosene personalmente le responsabilità. Al termine i gruppi consiliari hanno confermato la fiducia nel sindaco attraverso la prosecuzione di un rapporto che sia nei fatti improntato a un maggior coinvolgimento, trasparenza e chiarezza.