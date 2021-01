TERNI – Il Centro Studi Malfatti chiede al sindaco una relazione di metà mandato. Pur cosciente “della complicata situazione ereditata al momento dell’insediamento e della difficile realtà economica ancor più aggravata dal covid 19 che non hanno aiutato la nuova amministrazione, il Centro Malfatti chiede al sindaco una serie di chiarimenti su almeno 5 punti:



“1) Si susseguono notizie di importi rilevanti di nuova situazione debitori a partire dalla gestione della nuova amministrazione da lui presieduta, ove maggioranza e opposizione ognuno da una versione dei fatti;

2) Presunte lettere da parte della Corte dei Conti;

3) Situazione lavori di alcune opere pubbliche: Palasport dove ancora non sono stati demoliti le strutture presenti nell’area con sicura ritardo dell’opera, completamento lavori Fontana in Piazza Tacito, tempi di affidamento e speriamo conclusione lavori variante via Urbinati/ voc

Staino, stato dei lavori con certezza della riapertura del Parco Cardeto, tutte opere sempre proclamate dagli assessori ma che ancora nessuna è stata ultimata;

4) Un piano per il rilancio dell’economia locale sempre per quanto di competenza municipale, e lotta alla povertà, sostegno e servizi rivolti ai diversamente abili e malati.

5) Punto di quanto realizzato del programma”.



“Crediamo – continua il Centro Studi Malfatti – che i cittadini abbiano diritto di sapere dal sindaco quanto sopra elencato e non da comunicati spot e self su vari social da parte degli assessori, sicuramento una dettagliata spiegazione di ciò eliminerebbe nei cittadini un senso di abbandono a se stessi, con la seguente eliminazione di notizie fuorvianti”.