Terni, il cadavere di una donna è stato trovato in un canale in strada Santa Filomena

TERNI -Il corpo senza vita di una donna su una cinquantina d’anni è stato trovato nel primo pomeriggio di oggi in un canale Cervino per l’irrigazione nella zona di strada di Santa Filomena. A fare la scoperta il proprietario di un terreno nelle vicinanze. Con tutta probabilità il corpo si trovava lì da giorni. Sul posto gli agenti della squadra volante, della Mobile, della polizia scientifica, i vigili del fuoco e il 118. Secondo una prima ipotesi investigativa, la donna potrebbe essere annegata dopo aver accusato un malore e non si esclude dopo aver assunto droga.



L’area è conosciuta infatti come luogo di ritrovo di tossicodipendenti e anche la stessa vittima era già nota alle forze dell’ordine nell’ambiente degli stupefacenti.