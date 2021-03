Terni, il 25 marzo al Liceo Donatelli il DanteDì: una maratona dantesca in un video con gli studenti

TERNI – La data del 25 marzo, che gli studiosi riconoscono come inizio del viaggio nell’aldilà della Divina Commedia, scelta dal Ministero della Cultura come la “Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri”, è l’occasione per ricordare il genio del Sommo Poeta in ambito nazionale e internazionale, nelle scuole, nelle università, negli istituti culturali, in radio, in televisione, in rete.

Il Liceo Scientifico “Renato Donatelli” si unisce ai festeggiamenti per celebrare i 700 anni dalla morte dell’Alighieri con la proiezione di un video, che vede protagonisti gli studenti della scuola in una entusiasmante “maratona dantesca”: il D.D.D. – DanteDì al Donatelli. Il prodotto multimediale, frutto di uno splendido e appassionato lavoro collettivo di docenti e studenti, sarà accessibile il giorno giovedì 25 marzo, a partire dalle ore 10:15, attraverso il link inserito sul sito dell’istituto (https://liceodonatelli.edu.it/) in una pagina appositamente creata per l’evento. Gli organi di comunicazione sono invitati a prenderne visione.