Terni, i vigili del fuoco recuperano il cadavere di un uomo nel fiume

PERUGIA – L’assessore all’Ambiente Roberto Morroni, accompagnato dai tecnici della Regione Umbria, ha avviato oggi un programma di visite negli impianti di trattamento e di smaltimento rifiuti per verificare in prima persona le condizioni reali e le opportunità garantite dal sistema di gestione in Umbria. Il primo sopralluogo è stato alla discarica di Borgo Giglione, […]