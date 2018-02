Terni, i residenti di un quartiere mettono nei guai uno spacciatore

TERNI – Sono stati i residenti di una zona semicentrale a segnalare alla polizia una situazione sospetta che si era venuta a creare nel loro quartiere: un insolito viavai. Immediati gli accertamenti della sezione antidroga che, dopo aver fermato tre giovani appena usciti da un appartamento, dove avevano comprato della sostanza stupefacente, ha proceduto ad una perquisizione nell’abitazione di un cittadino rumeno di 28 anni, trovando alcune decine di grammi di marijuana, un bilancino di precisione e tutto il materiale per il confezionamento delle dosi.

Il rumeno, con precedenti per droga, è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio e i tre giovani consumatori, anch’essi rumeni, sono stati segnalati in Prefettura come assuntori.

L’operazione si inquadra in una serie di controlli che hanno interessato il territorio nel fine settimana scorso e intensificati in occasione del Carnevale.

Oltre al rumeno denunciato per spaccio, sono state arrestate due persone. Si tratta di un cittadino nigeriano di 36 anni, portato al carcere di via Sabbione, in esecuzione di un ordine di carcerazione di Cremona per violazione delle leggi sull’immigrazione; dovrà espiare una pena di 7 mesi e 28 giorni; e di una cittadina colombiana di 56 anni, già nota alla polizia per reati legati al traffico internazionale di droga. Condannata, le erano stati concessi gli arresti domiciliari per motivi di salute, misura che le è stata revocata dal Tribunale di Sorveglianza di Perugia a fine gennaio.

Gli agenti l’hanno trovata nella sua abitazione e dopo averle notificato il provvedimento, l’hanno portata al carcere femminile di Capanne di Perugia, dove dovrà scontare ancora 3 anni, 9 mesi e 2 giorni.