Terni, i “ragazzi” della 5C del liceo Galilei festeggiano i 50 anni dalla maturità

TERNI – Cinquant’anni dalla maturità. I ragazzi della 5C del liceo Galilei nell’anno scolastico 1969-1970 si sono ritrovati per festeggiare il mezzo secolo dal diploma. Una ricorrenza importante che ha segnato l’occasione per rivedersi e stare insieme dopo tanto tempo. Molti di loro hanno continuato a frequentarsi in questi anni, altri per lavoro hanno lasciato Terni e l’Umbria ma oggi, per la festa, c’erano quasi tutti, anche quelcuno da fuori.

Alle 11,30 il ritrovo davanti al loro liceo, il Galilei, la cui unica sede dell’epoca era quella che attualmente ospita il Donatelli. Dopo i saluti, i ricordi e la foto di rito tutti insieme a pranzo.

Eccoli i maturandi della 5C del Galilei del 1970:

5C liceo scientifico Galileo Galilei, anno scolastico 1969/70

Alunno Paola, Bacci Mauro, Caporaletti Maurizio, Cardinali Stefania, Di Costanzo Francesco, Fabri Franco, Fociani Massimo, Francia Lamberto, Galeazzi Cesare, Giocondi Sandro, Grassi Liliana, Grosso Tiziano, Gubbiotti Sandro, Leli Renzo, Ligobbi Giovanni, Maffeo Walter, Marazza Elvio, Marinelli Enzo, Monno Mondo Alessandro, Neri Luigi, Pacetti Sandro, Paolucci Laura, Massamonte Antonio, Perotti Wolfango, Piersante Emilio, Polinori Gianni, Quondam Giovenale Laura, Schiarea Roberto, Serafini Lia, Spilaceto Antonietta, Tarquini Fabrizio, Trimboli Mimmo.