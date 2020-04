Terni, I finanzieri fanno la spesa per le persone in difficoltà

TERNI – I finanzieri hanno raccolto i fondi ed hanno acquistato generi alimentari che sono stati donati alle associazioni San Martino della Caritas, Ancescao e Azione cattolica giovani.

Un gesto, quello del personale della guardia di finanza in forza al comando provinciale di Terni, che consentirà di continuare ad aiutare tante famiglie in difficoltà.

“Ringraziamo la guardia di finanza per questo gesto – dice Tommaso Lanfiuti Baldi, di Azione cattolica. I generi alimentari sono stati consegnati alle parrocchie Polymer e Sant’Antonio che provvederanno a distribuirli a chi ne ha bisogno”.

Quanto ad Ancescao, Lorenzo Gianfelice fa sapere che la spesa donata dalle fiamme gialle “sarà destinata in parte alle persone segnalate dai centri sociali anziani che seguiamo normalmente e in parte servirà per rispondere alle emergenze delle famiglie in attesa dei buoni alimentari”.

Gli alimenti donati alla San Martino sono destinati alla preparazione dei pasti quotidiani per gli ospiti della mensa di San Valentino.