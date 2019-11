Terni, i due poliziotti eroi ricevuti in prefettura dal viceprefetto Gambassi

TERNI – Il viceprefetto vicario reggente, Andrea Gambassi, e il questore di Terni, Antonino Messineo, ha incontrato in Prefettura gli agenti della polizia di Stato in servizio presso la squadra mobile, il sovrintendente Corrado Quondam Bartolomeo e l’assistente capo Gianni Pompei, che lo scorso 24 ottobre hanno salvato la vita ad un 48enne che aveva tentato il suicidio in via Breda.

Nel corso dell’incontro il viceprefetto vicario ha espresso le più fervide congratulazioni per il coraggioso intervento messo in atto dai due agenti, manifestando vivo compiacimento per la determinazione e il sangue freddo con i quali i poliziotti sono riusciti a evitare le conseguenze nefaste dell’insano gesto.

Nell’occasione, infatti, gli agenti, giunti sul luogo dell’accaduto in pochi minuti dalla ricezione della segnalazione al 113, in maniera repentina e particolarmente audace si sono calati dal ponte cui l’uomo era appeso e, tagliando la corda, sono riusciti a metterlo in salvo.

Nel ribadire le congratulazioni per il positivo epilogo dell’operazione svolta, il dr. Gambassi ha salutato i due agenti formulando i migliori auguri di un sempre più proficuo lavoro al servizio della collettività.