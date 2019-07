Terni, i carabinieri sequestrano uno “scoccia capocce”

TERNI – I carabinieri hanno sequestrato uno ”scoccia capocce”. I militari della sezione Radiomobile del Nord, durante un posto di controllo alla circolazione stradale, hanno notato una autovettura che, nonostante il divieto imposto dalla segnaletica orizzontale e verticale che vietava la manovra in quanto in corrispondenza di un’intersezione, effettuava il sorpasso di ben tre veicoli.

Avendo constatato in “diretta” la spericolata manovra effettuata dall’incauto conducente i carabinieri lo hanno inseguito e fermato in un’area di servizio poco distante. Perquisita l’auto, dal vano bagagliaio, sotto alcuni effetti personali, i militari hanno rinvenuto e sequestrato un manganello in legno che aveva impressa sull’impugnatura la scritta “Scoccia Capocce”. Il conducente è stato sanzionato sia per l’effettuazione del sorpasso vietato con l’immediato ritiro della patente e denunciato in stato di libertà per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Nel corso di un altro servizio di controllo del territorio, sempre in orario notturno, un altro equipaggio della sezione radiomobile ternana ha sottoposto a fermo amministrativo un’autovettura non in regola con la pr revisione periodica. Contemporaneamente, in un parcheggio non distante, altri militari del nor, hanno rinvenuto per strada di alcune cassette porta attrezzi che, rubate poco prima, sono state riconsegnate al legittimo proprietario.