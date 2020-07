Terni, i carabinieri del Noe sequestrano più di 3000 tonnellate di rifiuti speciali

Less than a minute

TERNI – I carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Perugia, insieme al personale dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente dell’Umbria, a conclusione di un controllo eseguito presso una società situata in provincia di Terni, autorizzata all’attività di recupero di rifiuti non pericolosi, hanno denunciato alla Procura il legale rappresentante della società, ritenuto responsabile del reato di “violazione delle prescrizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale”.

In particolare, i militari dell’Arma, a conclusione di una prolungata attività ispettiva eseguita all’interno dell’insediamento produttivo, volta a verificare le modalità di gestione dell’impianto di compostaggio dei rifiuti biodegradabili provenienti dalla raccolta differenziata, hanno sequestrato un’area di oltre 3.500 mq, non ricompresa tra quelle autorizzate, sulla quale era stato depositato un quantitativo di circa 3000 tonnellate di compost, in attesa di vagliatura finale, prodotto nell’ultimo biennio.

Sono state contestazione le violazioni penali p. e p. dall’art.29-quattuordecis del T.U.A., relativamente all’utilizzo di un’area non ricompresa nel perimetro autorizzato con conseguente modifica sostanziale non autorizzata.