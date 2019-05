Terni, i bambini della scuola d’infanzia Mazzini poliziotti per un giorno

TERNI – Non è mai troppo presto per educare i bambini al concetto di legalità; anche in tenera età, sotto forma di gioco e di divertimento, i piccoli possono entrare in contatto con quei valori di rispetto e di civile convivenza, che sono i valori fondanti delle istituzioni, come la Polizia di Stato.

Sono ormai anni che la Questura di Terni organizza periodicamente visite guidate per le scuole cittadine, momenti di scambio culturale, ma anche ludici, in cui i bambini interagiscono con i poliziotti, che vengono visti sempre di più come amici fidati ai quali rivolgersi.

Questa mattina, sono stati i bambini della scuola dell’infanzia “G. Mazzini” a fare visita nella sede della polizia di Stato ternana.

I bambini, dopo il saluto del questore Antonino Messineo, hanno potuto vedere da vicino come funzionano gli uffici di una questura e, soprattutto, le macchine e le moto della polizia.

Al termine, hanno ricevuto un attestato ricordo della visita.