Terni Half Marathon: la prima edizione è da incorniciare

TERNI – Terni Half marathon, buona la prima. La manifestazione podistica, organizzata dalla #iloverun Athletic Terni di Francesco Corsetti, è stata un successo.

Oltre 500 in partecipanti di cui 423 hanno tagliato il traguardo della mezza maratona urbana di 21 chilometri.

“La gara, inserita nel calendario della Fidal nazionale ha proposto un percorso, omologato da classificatori ufficiali, che si è snodato all’interno del centro storico di Terni e nelle sue vicinanze.

due giri da 10,433 chilometri e uno strappo conclusivo di duecento metri su via Leopardi.

Sul gradino più alto del podio si è classificato il 29enne del Ruanda Pontien Ntawuyirushintege che ha combattuto testa a testa con Primien Manirafasha, che è stato squalificato dopo la volata finale. Secondo il 34enne keniano Erastus Kipkorir Chirchir e il 30enne Youssef Aich, battuto in volata.

Per le donne la prima a tagliare il traguardo è stata Laura Biagetti della #iloverun Athletic Terni che ha preceduto la perugina Silvia Tamburi e la rwandese Clementine Mukandanga.