Terni, gira con cocaina e soldi: 23enne denunciato dai carabinieri

TERNI – Fermato nelle vie della movida e trovato con cocaina e soldi. Un ragazzo di 23 anni, albanese domiciliato a Terni, è stato denunciato dai carabinieri di terni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Controllato la notte scorsa è stato perquisito, perquisiti anche l’auto e l’appartamento. I militari hanno trovato in suo possesso complessivamente quattro grammi di cocaina, già suddivisa in cinque pacchetti, e 930 euro in contanti. Somma che, secondo gli inquirenti, è provento dell’attività di spaccio