Terni, giovane rapina un 17enne: arrestato dalla volante

TERNI – Un 19enne è stato arrestato ieri sera dalla squadra volante per rapina. Il giovane di origini marocchine, cittadino italiano, dopo aver minacciato un 17enne di non ben precisate ritorsioni, lo ha rapinato del portafoglio impossessandosi di poche decine di euro in esso contenute. L’arresto è avvenuto nell’ambito dei servizi disposti dal questore di Terni, in occasione degli eventi Valentiniani, con particolare riguardo ai servizi di prevenzione e controllo del territorio che hanno visto impiegate pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine, delle Squadre Cinofili ed anche una unità specializzata UOPI (Unità Operativa di Pronto Intervento).

Questa mattina il Giudice del Tribunale di Terni ha convalidato l’arresto e ha applicato al giovane la misura cautelare dell’obbligo di presentazione in Questura tre pomeriggi alla settimana.