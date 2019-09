Terni, giovane due volte in overdose: arrestato lo spacciatore in via Brodolini

TERNI – Avrebbe provocato l’overdose di una giovane ternano, riuscito a salvarsi. Lo spacciatore è stato arrestato dalla polizia per spaccio e lesioni come conseguenza di altro delitto, in esecuzione della custodia cautelare in carcere richiesta dal pm Camilla Coraggio e accolta dal gip Simona Tordelli.

L’indagine risale quasi ad un anno fa, quando un giovane ternano finisce in overdose e riesce a scampare alla morte solo per il tempestivo intervento della squadra volante. Ristabilitosi il ragazzo è stato sentito dalla sezione antidroga della squadra mobile a cui ha fornito elementi utili per avviare l’indagine.

E’ solo però lo scorso giugno, quando lo stesso giovane è finito di nuovo in overdose che gli investigatori sono riusciti a delineare il profilo dello spacciatore e, raccolte ulteriori informazioni, lo hanno identificato. Si tratta della stessa persona che aveva fornito al ragazzo lo stupefacente, eroina nel primo caso e cocaina nel secondo: un tunisino di 39 anni, con diversi alias e con precedenti penali per stupefacenti ed altro, la cui posizione sul territorio nazionale è ora al vaglio dell’ufficio immigrazione.

Le indagini tecniche hanno portato all’individuazione di numerosissimi consumatori abituali, tra cui giovanissimi ternani, alle prime esperienze con gli stupefacenti, e molti reatini e ternani più grandi di età e già noti come tossicodipendenti.

La misura cautelare è stata eseguita ieri mattina quando il tunisino è stato rintracciato in un’abitazione che aveva preso in affitto nel quartiere Brodolini, luogo dove avveniva lo spaccio.