Terni, gettano 5 involucri di cocaina dal finestrino dell’auto: denunciati in due

TERNI – Hanno riguardato una vasta area, centrale e periferica, i servizi disposti dal questore Antonino Messineo, mirati alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Le pattuglie della squadra volante e del reparto prevenzione crimine Umbria-Marche, hanno identificato nella sola serata di ieri 108 persone e fermato 39 veicoli, nei 4 posti di controllo.

Ed è durante un controllo ad un posto di blocco in via Curio Dentato, nei pressi della stazione ferroviaria, che gli agenti hanno intimato l’alt ad un’autovettura con a bordo due uomini.

Durante la manovra di accostamento, dal finestrino lato passeggero, sono volati dei piccoli oggetti che sono stati subito raccolti dagli agenti: erano 5 involucri di cocaina.

I due uomini: un albanese di 23 anni, in Italia come turista e domiciliato a Spoleto e un macedone di 28 anni, residente in provincia di Terni, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, la persona e relativi agli stupefacenti, si sono accusati a vicenda e sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio.