Terni, furti nei supermercati: i carabinieri arrestano tre donne

TERNI – I carabinieri di quartiere, in servizio perlustrativo per le vie del centro cittadino, hanno arrestato tre donne, già note alle forze di polizia, per aver perpetrato una serie di furti ai danni di una nota catena di supermercati e di un negozio di oggetti per la casa.

I militari sono stati allertati a seguito di richiesta del personale dipendente di una filiale del supermercato che aveva notato tre donne che si muovevano con fare sospetto tra gli scaffali. I militari accorsi sul posto hanno intercettato e fermato le tre donne. Perquisite sono state trovate in possesso di numerosi articoli per un valore di circa 150 euro. Ulteriori accertamenti consentivano di appurare che le stesse, già nel corso della mattinata, avevano rubato un altro negozio di articoli per la casa.

Sono state arrestate per furto aggravato e poste tutte agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio di convalida. Questa mattina il gip presso il Tribunale di Terni ha convalidato l’arresto e disposto la liberazione delle donne e la contestuale sottoposizione all’obbligo di firma.