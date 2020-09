Terni, furti di biciclette: denunciati il ladro e due ricettatori

TERNI – Un ternano di 43 anni e due cittadini romeni di 51 e 42 anni sono stati denunciati dai carabinieri per una serie di furti di biciclette.

I militari sono arrivati a loro dopo una serie di indagini avviate in seguito a un’impennata di furti di biciclette. Il primo sarebbe il responsabile dei furti, gli altri due ricettatori.

Secondo gli investigatori l’italiano, privo di occupazione lavorativa, rubava le biciclette lasciate momentaneamente incustodite dai proprietari sulla pubblica via, all’interno dei garage o degli androni condominiali, per poi consegnarle prontamente ai ricettatori in cambio di 50 euro. Sottratte biciclette di ogni tipologia e valore: a trazione muscolare, elettrica, finanche bici sportive dal costo ingente.

All’esito di una perquisizione domiciliare, i carabinieri sono riusciti a recuperare 5 biciclette, già ricettate, che saranno restituite ai legittimi proprietari. Nel corso delle operazioni, i militari della Stazione di Terni hanno anche rinvenuto 3 piante di canapa indiana dell’altezza di circa 140 cm, motivo per il quale uno dei ricettatori è stato anche denunciato per la detenzione illecita di sostanze stupefacenti.