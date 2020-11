TERNI – La polizia ferroviaria di Terni ha denunciato un 45enne peruviano per i reati di false attestazioni a pubblico ufficiale sulla propria identità personale e per non aver esibito i documenti senza giustificato motivo. Lo straniero, infatti, alla richiesta degli agenti di esibire i documenti si è rifiutato, fornendo sommarie generalità. Successivamente, mediante il riconoscimento dalle impronte, è emerso che lo stesso aveva dichiarato informazioni false.