Terni, fiori nei cimiteri comunali a nome di tutta la città

TERNI – Con i cimiteri chiusi a causa delle misure per il contenimento dell’epidemia, il sindaco Leonardo Latini e gli assessori della Giunta comunale – così come anticipato ieri – stamattina hanno portato fiori in tutti i cimiteri del territorio comunale, simbolicamente a nome di tutti i cittadini che non hanno potuto recarsi sulle tombe dei propri defunti in queste giornate pasquali. Nei sedici cimiteri comunali il sindaco e gli assessori sono stati accolti da sacerdoti e parroci, con i quali sono stati condivisi alcuni minuti di raccoglimento