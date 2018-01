Terni, finti matrimoni in cambio della cittadinanza: in sei finiscono nei guai

TERNI – Avevano messo in piedi un giro d’affari con finti matrimoni per ottenere la cittadinanza con l’ausilio di giovani ternani, in ristrettezze economiche, che in cambio di soldi — con somme che variavano dai 1.500 ai 2.500 euro — accettavano di unirsi in matrimonio a sconosciute donne domenicane, con la garanzia di ottenere il cosiddetto “divorzio breve” poco dopo.

Il giochetto però è stato scoperto dagli agenti della digos di Terni, coordinati dal vice questore aggiunto Marco Colurci.

L’indagine, partita ad agosto, ha fatto luce su un giro di affari, messo in piedi da un italiano di 50 anni ed un domenicano di 46 anni, legato a finti matrimoni di donne extracomunitarie che, senza permesso di soggiorno, pagando una somma di circa 5 mila euro, regolarizzavano la loro posizione sposandosi con compiacenti cittadini italiani.

I due, oltre a reperire gli sposi consenzienti, si adoperavano per evadere tutte le incombenze legate al matrimonio: da quelle burocratiche, accompagnando i nubendi presso gli uffici interessati; al reperimento di compiacenti testimoni alle nozze, laddove non erano loro stessi a svolgere tale ruolo; a fornire indicazioni utili agli sposi al fine di sviare eventuali controlli di polizia fornendo una storia precostituita che potesse giustificare la scelta matrimoniale.

In tutti i casi, i matrimoni, per i quali si era dato corso alle prescritte pubblicazioni, non sono stati celebrati grazie all’intervento della digos entrata in azione prima dell’inizio delle celebrazioni.

Grazie agli elementi acquisiti, gli investigatori hanno potuto ricostruire i reali rapporti fra gli sposi e i testimoni, denunciando gli organizzatori e le persone coinvolte per il entato favoreggiamento alla permanenza di stranieri irregolari sul territorio nazionale. Per le spose è scattata la denuncia per violazione della normativa sul soggiorno ed avviato l’iter per l’espulsione.