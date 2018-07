Terni: fine settimana di controlli, al setaccio anche gli esercizi pubblici

TERNI – Quattro posti di controllo nelle principali vie d’accesso in città, 120 persone identificate, 50 veicoli e 4 esercizi pubblici controllati, sia nel centro storico che nella prima periferia, nei luoghi di aggregazione giovanile e nelle vie della movida.

E’ questo il bilancio dei controlli interforze eseguiti nel fine settimana da polizia, carabinieri e polizia municipale, in linea con le disposizioni dettate nel tavolo integrato per la sicurezza urbana, tenutosi in Questura, presieduto dal questore Antonino Messineo.

Nel corso dei servizi sono stati fermati fermato un cittadino tunisino già espulso da Terni lo scorso maggio ed è stato denunciato per non aver lasciato il territorio nazionale e un dominicano, fermato alla stazione appena sceso dal treno proveniente da Avezzano, perché irregolare in Italia.

Anche i circoli privati sono stati oggetto dell’attività di verifica e per due di questi sono in corso accertamenti in ordine ad eventuali violazioni delle norme relative all’impatto acustico e alla somministrazione di bevande.