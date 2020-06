Less than a minute

1 Less than a minute

Terni: fermato per un controllo in centro, arrestato 43enne con eroina e hashish

TERNI – Nell’ambito dei controlli eseguiti nel ponte di festa, la Sezione Antidroga della Squadra Mobile ha arrestato un ternano di 43 anni, disoccupato e con precedenti per droga, per detenzione ai fini di spaccio. Fermato in centro per un normale controllo, si è mostrato da subito troppo nervoso: è stato trovato in possesso di due dosi di eroina e la successiva perquisizione domiciliare, ha permesso di rinvenire 60 grammi di hashish e 1.150 euro in contanti.