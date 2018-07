Terni, fermato per un controllo antidroga ferisce un poliziotto e scappa

TERNI – Grave episodio ieri sera in via Manassei dove un agente di polizia è stato ferito con un’arma da taglio da un 20enne fermato per un controllo. Il poliziotto, impegnato in un controllo antidroga, è stato raggiunto alla mano dal fendente sferrato dal giovane nordafricano. Per fortuna le sue condizioni non sono gravi. Il ragazzo è riuscito a fuggire ma sono in corso indagini serrate della polizia per rintracciarlo.