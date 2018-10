Terni, fermato nel furgone con passamontagna e coltello: arrestato 49enne

TERNI – I carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Terni hanno bloccato ed arrestato un 49enne pluripregiudicato ternano che, la notte scorsa, è stato controllato per strada mentre, con un tasso alcoolico superiore a quello consentito, era alla giuda di un furgoncino con targa alterata e nascondeva a bordo un passamontagna e un coltello.

Nel transitare nella tarda nottata in via Gabelletta i militari hanno notavano un furgoncino che procedeva con una andatura incerta. Nell’avvicinarsi al mezzo i carabinieri, si sono accorti che la targa del veicolo era alterata in quanto la relativa sequenza alfanumerica era stata parzialmente coperta da nastro adesivo.

Alla guida del piccolo furgone c’era un 49enne ternano che, già gravato da numerosi precedenti di polizia e condanne per reati contro il patrimonio e la persona quali rapina, si era messo alla guida dopo aver ecceduto con l’alcol.

Durante il controllo l’uomo ha cercato di nascondere un passamontagna e un coltello con lama di 8 cm circa che i militari hanno sequestrato. Il 49enne, che non aveva con sé neanche i documenti, prima ha minacciato e insultato verbalmente i carabinieri poi li ha aggrediti fisicamente.

E’ stato arrestato per resistenza, minacce e lesioni aggravate a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza. Al termine dell’udienza con rito direttissimo il giudice, oltre a convalidare l’arresto, ha disposto gli arresti domiciliari.