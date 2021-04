Terni, fermato durante il coprifuoco in bicicletta con una dose di cocaina: multato e segnalato un 33enne

TERNI – E’ stato visto da una pattuglia della polizia di Stato, impegnata nei servizi anti-Covid, girare in bicicletta in Corso Vecchio alle 23.45, ben oltre l’orario dell’inizio del coprifuoco fissato dalle norme governative per il contenimento del Coronavirus ed è stato immediatamente fermato dagli agenti della squadra volante che lo hanno identificato.

Dal controllo, è emerso che il 33enne rumeno aveva dei precedenti per reati di droga per questo gli agenti hanno effettuato un controllo più approfondito e lo hanno trovato in possesso di una dose di cocaina.

Per questo motivo, al giovane è stato contestato l’art. 75 della legge sugli stupefacenti che prevede la segnalazione in Prefettura come assuntore; inoltre è stato sanzionato per la violazione del coprifuoco al pagamento di 400 euro, somma che, se pagata entro 5 giorni, viene ridotta a 280 euro.