Terni, Federico Brizi passa al gruppo consiliare della Lega

TERNI – Federico Brizi entra nel gruppo consiliare della Lega. Il commento dell’on. Barbara Saltamartini, Commissario Lega Terni: “La Lega cresce ancora dimostrando di essere unica forza politica in grado di attrarre forze e persone grazie ad un progetto valido e alla capacità di amministrare con buonsenso, a differenza della disgregazione e della fuga dal PD e da quella politica consociativa e clientelare che ha distrutto l’Umbria. Con Federico Brizi il gruppo consiliare della Lega in Comune a Terni si rafforza e sarà ancora più determinante nel supporto all’azione della Giunta Latini che grazie al lavoro di tutti sta finalmente dando le risposte ai problemi reali dei cittadini ternani e non agli amici degli amici”.