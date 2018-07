Terni, fatta brillare la bomba rinvenuta a Cesi. Emergenza cessata

TERNI – Si sono concluse alle 14.27 di questo pomeriggio le operazioni di disinnesco della bomba di Cesi che è stata caricata su un mezzo per il trasporto alla cava di San Pellegrino dove è stata fatta poi brillare.

Gli artificieri dell’Esercito hanno terminato la neutralizzazione dell’ordigno senza problemi ed è stato possibile il rientro graduale degli oltre 11.300 residenti della zona evacuati per precauzione.

La bonifica è stata condotta dagli specialisti del 6° Reggimento Genio Pionieri di Roma che hanno provveduto al disinnesco e al brillamento della una bomba d’aereo americana da 500 libbre, ovvero circa 230 kg (modello AN – M 64 A1), risalente al secondo conflitto mondiale.

Le operazioni, coordinate dalla Prefettura di Terni, sono iniziate alle 6 con lo sgombero di un’area di 1.800 metri di raggio dal punto di rinvenimento del residuato, che ha comportato l’evacuazione di circa 12.000 residenti e il divieto di sorvolo dello spazio aereo interessato.

Dopo la fase di evacuazione, il team di artificieri dell’Esercito ha iniziato alle 12:30 circa l’intervento di disinnesco per la rimozione delle spolette. In circa un’ora gli artificieri hanno rimosso entrambi i congegni meccanici, in modo da permettere il successivo trasporto in cava dell’ordigno. Le operazioni si sono concluse alle 17 con il brillamento della bomba.

A conclusione della bonifica il prefetto De Biagi ha espresso vivissimi complimenti e ringraziamenti a tutti coloro che hanno collaborato a cominciare dagli ufficiali e dagli artificieri del 6° Reggimento Genio Pionieri di Roma che “con grande maestria hanno condotto i delicati interventi di messa in sicurezza e successivamente di brillamento del pericoloso ordigno; e poi a tutti coloro che hanno assicurato il proprio impegno, senza risparmio e con grande professionalità, fondamentale per la perfetta riuscita delle complesse operazioni di evacuazione, di controllo e messa in sicurezza dell’area e di costante assistenza alla popolazione coinvolta”.

“Un grazie sincero al sindaco – ha continuato il prefetto – e a tutte le articolazioni del Comune di Terni, alla Regione e al suo sistema di protezione civile, alla Provincia, a tutte le forze di polizia, ai vigili del fuoco, all’autorità sanitaria nelle varie articolazioni intervenute, alla Croce Rossa Italiana, ai gestori dei servizi pubblici coinvolti, al Comune di Narni e al proprietario della cava in cui è stata fatta brillare la bomba, all’Enac e a tutti i volontari che ancora una volta hanno fornito un esempio di grande disponibilità, passione e competenza.

Grazie ai cittadini che hanno collaborato con senso civico sopportando, con sensibile consapevolezza, gli inevitabili disagi connessi agli interventi e grazie agli organi di informazione che hanno accompagnato con equilibrio le operazioni fornendo preziose notizie di servizio alla popolazione coinvolta. Consentitemi, infine, di esprimere una nota di merito anche ai dirigenti e al personale della Prefettura che mi hanno supportato nell’impegno senza risparmio alcuno e con grande professionalità”.

“Sono convinto – ha concluso il prefetto . che la comunità ternana abbia dato nella circostanza un esempio di compattezza, di senso istituzionale e di spirito di sacrificio che costituisce ottimo auspicio anche per ogni altro futuro impegno a cui dovesse essere chiamata”.