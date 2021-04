Terni, ex convento di San Pietro: petizione ed emendamento di Rossi per fermare la conversione in appartamenti Ater

TERNI – La raccolta di firme è appena partita e conta già 700 sottoscrizioni. L’iniziativa è stata promossa da Danilo Pirro affinché venga fermata la riconversione a residenze sociali dell’ex Convento di San Pietro.

La struttura (ex scuola De Filis) adiacente all’omonima chiesa dei frati Agostiniani è l’unico edificio monastico di origini medievali sopravvissuto alla furia dei bombardamenti del centro della città di Terni nell’ultimo conflitto mondiale.

L’edificio ora in stile seicentesco conserva un bellissimo chiostro di medievale appartenente al complesso originario.

“Già la ” Giunta Di Girolamo “(2011) aveva deliberato la vendita all’Ater (ex istituto case popolari) dell’edificio posto con il lato principale lungo via Manassei, per trasformarlo in case popolari – si legge nella petizione – anzi come si dice oggi in “housing sociale” per giovani coppie. Il numero di appartamenti previsto è di solo 12 unità per circa 24 persone, (giovani coppie) con metrature ridotte e il costo dell’intervento edilizio si aggirerebbe sui 2 milioni di euro.

Trasformare un convento del 1600 in appartamenti non è una cosa architettonicamente facile: vi sono dei vincoli strutturali, artistici e ambientali non indifferenti – prosegue la petizione Pensiamo solo all’illuminazione assai scarsa, e alla necessità di realizzare impianti tecnologici (scarichi, riscaldamento, ecc) per ogni unità abitativa, impattando su strutture antiche. Senza considerare che, se ci sarà un adeguamento sismico, l’edificio sarà interessato in maniera invasiva ad operazioni di consolidamento statico.

Il complesso architettonico, durante al “Giunta Ciaurro”. doveva essere destinato a Museo Archeologico della città, progetto che non prevedeva particolari stravolgimenti e che soprattutto valorizzava il bellissimo chiostro del duecento finalmente fruibile al pubblico.

La conversione in “case” dell’edificio è un intervento che stravolge l’identità del luogo, e ne nega la fruizione al pubblico, di uno dei pochi beni culturali religiosi rimasti in piedi in città.

Vi è poi un dato economico che va considerato, con i due milioni di euro disponibili per la ristrutturazione, si potrebbero tranquillamente comprare immobili sul mercato, già abitabili con una spesa inferiore – continua la petizione – Senza contare che il costo medio di costruzione di edifici nuovi si aggira sui 1200 euro al mq, ciò significa che con due milioni di euro si potrebbero realizzare 1600 mq di superfice abitativa per circa 64 abitanti dotati di parcheggi , verde , servizi, ovvero di standards urbanistici adeguati ed efficienti energeticamente.

Fatte queste considerazioni, chiediamo che sia fatto un passo indietro in questo progetto, per il bene di Terni e delle future generazioni”.

La petizione è on line al seguente indirizzo sulla piattaforma change.org dopo è possibile sottoscriverla.

Intanto il consigliere Michele Rossi (Terni Civica) con un emendamento al piano delle alienazioni 2021-2023, sottoscritto anche dalla consigliera Musacchi (Gruppo Misto), chiede che la prevista vendita degli ultimi spazi di proprietà comunale (locali ex pubblica assistenza che si affacciano sull’antico chiostro) dello storico complesso prevista per l’anno 2023 venga cancellata.



“Sono sempre più convinto che per quegli spazi debba esserci una attenzione ben diversa dalla dismissione dal patrimonio pubblico, penso ad un significativo uso per la città (sono parte di un convento del 1600 e sono gli unici che dalla pubblica via si affacciano sul chiostro). La vendita da parte di questa amministrazione chiuderebbe definitivamente, in piena continuità, una operazione che vuole stravolgere l’identità di quello che è un luogo storico; la scelta anti culturale da parte di chi ci ha preceduto di realizzare in quegli spazi storici della città degli appartamenti Ater”.