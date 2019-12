Terni, evade dai domiciliari, minaccia una ragazza e finisce in carcere

TERNI – Un cittadino tunisino di 41 anni è stato arrestato dalla polizia su ordine del giudice del tribunale di Terni che ha disposto la detenzione in carcere come conseguenza dell’aggravamento della misura degli arresti domiciliari.

L’uomo, arrestato a settembre dalla sezione antidroga della Squadra Mobile ternana per detenzione ai fini di spaccio, era stato sottoposto agli arresti domiciliari, misura non rispettata, alla quale era seguita una denuncia per evasione ed un’altra per minacce nei confronti di una ragazza.