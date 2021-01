Terni: espulso perché pericoloso, alle spalle un tentato omicidio, rapina e droga

Due le espulsioni di questi ultimi due giorni da parte della polizia: il primo è un cittadino albanese di 23 anni, fermato dalla squadra volante durante un controllo di routine e trovato irregolare in Italia, al quale l’ufficio immigrazione ha notificato l’ordine del questore a lasciare il territorio nazionale e l’altro è un cittadino marocchino di 43 anni, che è stato accompagnato al Centro Permanenza e Rimpatrio “Corelli” di Milano, in attesa del rimpatrio.

Al cittadino marocchino lo scorso 27 gennaio era stata notificata la revoca degli arresti domiciliari per fine pena, dopo che aveva scontato 4 anni, 6 mesi e 20 giorni di reclusione (oltre a 10.200 euro di multa), per cumulo pene per rapina aggravata, rapina, violazione legge sugli stupefacenti e danneggiamento.

Dagli accertamenti effettuati dall’ufficio immigrazione, è emerso che l’uomo non era in possesso di permesso di soggiorno e che, nel 2009, era stato arrestato dalla squadra mobile ternana per sequestro di persona; inoltre, a suo carico, emergevano altri numerosi precedenti di carattere penale, come tentato omicidio, rapina, violazione legge sugli stupefacenti, minacce e lesioni personali aggravate.

Considerata la sua posizione irregolare sul territorio nazionale e tenuto conto dei gravi precedenti, nei suoi confronti è stato emesso un decreto di espulsione in quanto persona pericolosa per l’ordine e la sicurezza pubblica, notificato dal personale dell’ufficio immigrazione, con accompagnamento immediato in frontiera.