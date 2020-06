Terni, eroga alcol dopo la mezzanotte: multato il gestore di un distributore automatico

Less than a minute

TERNI – Ha erogato alcol dopo la mezzanotte per questo il gestore di un distributore automatico è stato sanzionato.

La multa è scattata nel corso dei controlli del fine settimana che hanno visto impegnati la polizia di Stato, i carabinieri, la guardia di finanza e la polizia locale. Le verifiche sono state estese anche ai distributori automatici, posizionati in varie zone della città, per verificare il rispetto degli orari fissati dalla legge, per quanto riguarda la vendita di bevande alcoliche.

Su 7 punti di distribuzione controllati, 1, situato in centro, è risultato erogare alcol dopo la mezzanotte: è stato individuato il gestore e per lui è prevista una sanzione da 5.000 a 20.000 euro.