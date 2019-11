Terni, è morto nella notte il pedone investito ieri sera a Cospea

TERNI – Non ce l’ha fatta l’uomo che nel pomeriggio di ieri è stato investito da un’auto a Terni, in zona Cospea. Silvano Bischeri di 74 anni, era giunto al Pronto soccorso dell’ospedale di Terni già in stato di coma, con un grave politrauma e seria compromissione degli organi interni. Poco prima delle 19 era stato ricoverato in condizioni gravissime nel reparto di Rianimazione, dove è deceduto intorno alle ore 2 della notte.



L’anziano è stato investito, mentre attraversava la strada davanti al centro commerciale, da un’auto che procedeva verso ponte Allende. La vettura è stata posta sotto sequestro dagli agenti della polizia locale intervenuti sul posto, così come il telefono cellulare del conducente che, sottoposto ad alcoltest, è risultato negativo.