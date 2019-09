Terni: due aggressioni in carcere, feriti due agenti. Nelle celle trovati cellulari

Monta la protesta nel carcere di Terni, dove ieri sono stati aggrediti due poliziotti penitenziari da altrettanti detenuti in distinti eventi. Per Fabrizio Bonino, segretario nazionale per l’Umbria del sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe, “sono gravi episodi, accaduti anche perché non sono stati raccolti i nostri allarmi dei giorni scorsi”.

Bonino dopo aver ricordato che nel carcere di Terni dal 31 agosto scorso erano presenti ben 525 detenuti rispetto ai circa 400 posti letto regolamentari, racconta che: “intorno alle 12.30 di ieri un detenuto marocchino del reparto di media sicurezza, trasferito da pochi giorni dal carcere di Perugia Capanne per motivi di ordine e sicurezza, ha aggredito un agente per futili motivi. Poi, verso le 15, un altro ristretto, italiano, detenuto per violenza sessuale ed aggressione, sempre della sezione media sicurezza, si è reso protagonista di un’altra aggressione ad un altro poliziotto, poi ricorso alle cure del Pronto soccorso. Nella tarda serata, dopo una perquisizione straordinaria, in sette celle sono stati trovati 4 microtelefoni cellulari”.

“Tutto ciò – dice Bonino – è sintomatico della grave carenza di sicurezza dovuta sempre alla scarsa presenza di personale. Dal mese di giugno il penitenziario di Terni subisce passivamente assegnazioni “selvagge” di detenuti, con un picco dalla fine di luglio, che sembra non avere una fine. Con tutte le problematiche legate alla riduzione di Personale di Polizia Penitenziaria che, con tre provvedimenti normativi a partire dal 2001 per arrivare alla famigerata Legge Madia, hanno visto gli organici umbri e quello di Terni perdere pezzi, con il piano ferie ancora in atto e con tutti gli eventi critici accaduti in questa estate, è stato e continua ad essere difficile gestire tali afflussi di detenuti. Fino a quando la polizia penitenziaria deve subire queste aggressioni?”

Donato Capece, segretario generale del Sappe, esprime solidarietà ai poliziotti contusi e denuncia: “Registriamo l’ennesimo episodio di violenza nei confronti di personale appartenente al Corpo in servizio nell’Umbria Lombardia. I detenuti evidentemente sono convinti non di essere in carcere a scontare una pena ma in un albergo, dove possono fare ciò che preferiscono… ed è grave che siano stati sottovalutati gli allarmi che il Sappe dell’Umbria solleva periodicamente sulla precaria sicurezza del penitenziario ternano. Ed è grave che la recrudescenza degli eventi critici in carcere si è concretizzata proprio quando sempre più carceri hanno introdotto la vigilanza dinamica ed il regime penitenziario ‘aperto’, ossia con i detenuti più ore al giorno liberi di girare per le Sezioni detentive con controlli sporadici ed occasionali della Polizia Penitenziaria”.

Il Sappe sollecita ministro e Capo DAP a intervenire: “Questa di Terni è l’ennesima grave e intollerabile aggressione da parte di detenuti ai danni di appartenenti alla Polizia penitenziaria. A loro va la nostra vicinanza e solidarietà nonché un ringraziamento particolare per l’intervento che nonostante le conseguenze riportare ed incuranti di qualsiasi pericolo ha permesso di bloccare i detenuti violenti. La situazione nelle nostre carceri resta allarmante e la realtà è che i nostri poliziotti continuano ad essere aggrediti senza alcun motivo o ragione. Ma è evidente a tutti che è necessario intervenire con urgenza per fronteggiare le costanti criticità penitenziari, a cominciare dal ripianamento delle carenze organiche dei Reparti di Polizia Penitenziaria dell’Umbria”.

Sulla questione interviene anche il deputato di Forza Italia, Raffaele Nevi: “Voglio esprimere la mia solidarietà ai due agenti di polizia penitenziaria colpiti nella giornata di ieri da due distinte aggressioni da parte di detenuti. Questi due tristi episodi dimostrano plasticamente che la situazione nel carcere di Terni è delicata e per questo è necessario che il nuovo Governo prenda provvedimenti immediati. Come giustamente sottolineano i sindacati, il sovraffollamento e la carenza di personale sono le criticità principali. Nei prossimi giorni solleciterò il governo e nello specifico il ministro della Giustizia Bonafede”.