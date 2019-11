Terni: droga in auto e in casa, arrestato un operaio di 36 anni

TERNI – Un operaio di 36 anni è stato arrestato dai carabinieri per spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, alla guida di un’utilitaria, ha mostrato subito un certo nervosismo tanto che i militari hanno approfondito gli accertamenti verificando così che aveva precedenti di polizia specifici. Ben nascosti sotto il sedile del conducente, i carabinieri hanno rinvenuto 392 grammi di hashish suddivisa in 4 panetti dello stesso peso e grandezza. Nello zaino aveva altri 2 frammenti della stessa sostanza, dal peso esiguo. La perquisizione è stata estesa all’abitazione dove sono stati trovati altri 2 frammenti, del peso di 1,5 grammi, celati all’interno di una lattina di coca-cola conservata in cucina.

Arrestato è stato posto ai domiciliari. La misura cautelare è stata confermata dopo la direttissima di questa mattina