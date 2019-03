Terni: donna muore, investita al bivio di Papigno

TERNI – E’ stato l’insolito viavai in via Garofoli, segnalato dai cittadini, a far scattare l’operazione dei carabinieri della stazione di Terni che ha portato all’arresto di un 23enne albanese finito in manette per spaccio di stupefacenti. Dopo vari appostamenti, il giovane è stato bloccato mentre saliva a bordo della propria auto. La perquisizione successiva […]