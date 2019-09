Terni, donazioni di sangue: domenica nuova apertura straordinaria del Sit

TERNI – Superati i mesi estivi più caldi, che hanno visto sin dalla fine di giugno una drastica riduzione di donazioni, il direttore del Servizio immuno-trasfusionale (SIT) dell’ospedale di Terni, Augusto Scaccetti, rinnova a tutti gli adulti in buone condizioni di salute l’invito a donare il sangue e comunica che la nuova apertura straordinaria del servizio della raccolta sangue è prevista per domenica 15 settembre se si raggiungeranno almeno 15 prenotazioni.

“In questa prima settimana di settembre non si registrano particolari carenze di gruppi sanguigni – spiega il dottor Scaccetti – ma le scorte sono in un fragilissimo equilibrio ed è importante tornare quanto prima alla stabilità perché c’è sempre bisogno di sangue e non possiamo permetterci di mettere a rischio terapie e interventi o di dipendere da fattori puramente contingenti. Con l’occasione voglio ringraziare anche il commissario straordinario Lorenzo Pescini– aggiunge il dottor Scaccetti – che a sorpresa questa mattina ci ha raggiunti per donare il sangue nel nostro ospedale. Un gesto che contribuisce a rafforzare la cultura della donazione con l’esempio concreto, che più di ogni parola può aiutarci ad intercettare nuovi donatori, soprattutto tra i giovani”.

Prenotazione donazione di sangue domenicale. Si ricorda a coloro che per problemi personali o professionali (per es. lavoratori autonomi, lavoratori con turni, ecc.) hanno difficoltà a donare il sangue durante la settimana e volessero approfittare dell’apertura di domenica 15 settembre (dalle ore 8 alle 10) che il servizio domenicale funziona solo se si raggiunge un minimo di 15 prenotazioni e quindi è importante prenotarsi entro il venerdì precedente (13 settembre) chiamando l’Avis comunale di Terni allo 0744-400118, la Croce Rossa di San Gemini al 393-8850056 oppure il Sit di Terni allo 0744-205679 dal lunedì al sabato dalle ore 7,30 alle ore 13.

La prossima donazione domenicale sarà il 17 novembre. Negli altri giorni non festivi il servizio di raccolta sangue è aperto dalle ore 7,30 alle 11 dal lunedì al sabato.